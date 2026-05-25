竹書房は、『信長の嫁、はじめました〜ポンコツ魔女の戦国内政伝〜』(原作：九條葉月、漫画：ヒロウミ)の連載を2026年5月21日(木)より「竹コミ！」にてスタートした。○異世界で力を振るった「万能の魔女」が編み出した転移魔法で跳んだ先は、戦国時代の日本で──!?【あらすじ】現代日本から異世界へ転生し、数百年の研鑽を経て最強の魔女となった少女。彼女は故郷の味を求めて日本への帰還魔法を発動するが、計算ミス(？)によ