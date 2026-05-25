マイクロマガジン社は、ライドコミックス/コミックライドアドバンス作品の『ご主人様とゆく異世界サバイバル！THE COMIC 10』と『脱法テイマーの成り上がり冒険譚 〜Sランク美少女冒険者が俺の獣魔になっテイマす〜 THE COMIC 8』が2026年5月28日(木)に新刊同時発売されることを記念して、書店フェアを開催する。○コミックライドアドバンス 5月新刊同時発売記念フェア主従関係……ご主人様と言えば……！(？)な『メイド服姿の両作