竹書房は、『ギャル勇者ちゃんは攻略(おと)したい！』(著者：大場玲耶)の連載を「竹コミ！」にて2026年5月24日(日)よりスタートした。【あらすじ】魔王討伐の旅をする、ギャル勇者・レナとド真面目な僧侶・ヒース。レナは、相棒のヒースが大・大・大好き！！！隙あらばちょっとエッチな猛アプローチ！そんなレナにヒースの理性は限界寸前……！？思わず一線を越えてしまいそうなヒースだったが、彼にはどうしても“手を出せない”