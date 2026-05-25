自然の動きを観察すると八卦のイメージが見えてくる 八卦が表す自然現象 八卦のそれぞれには、対応する自然のイメージがあります。複雑に見える自然現象も、八卦を通して捉えることで、いくつかの基本的な型として整理されてきました。 「乾」は天を表し、上へと広がる力や、物事が動きだす起点を象徴します。「坤」は地であり、すべてを受け止め、育む働きを示します。「震」は雷にたとえられ、突然の動き