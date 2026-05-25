垢抜けた味がおいしい！アスパラガスに似た見た目が特徴の「シオデ」が採れる場所とは シオデ サルトリイバラ科 垢抜けた味の「山のアスパラ」 開けた造成地や林道の法面、荒れ地などに生えるサルトリイバラ科の野草。芽出しの様子が牛の尾に似ていることから「牛尾出」と呼ばれたのが名前の由来とされる。この芽はとてもアスパラガスに似ており、また味もかなりアスパラガスに似て旨みと甘みが強く、山菜と