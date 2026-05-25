東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.71高値184.86安値184.45 185.31ハイブレイク 185.08抵抗2 184.90抵抗1 184.67ピボット 184.49支持1 184.26支持2 184.08ローブレイク ポンド円 終値213.77高値214.05安値213.31 214.85ハイブレイク 214.45抵抗2 214.11抵抗1 213.71ピボット 213.37支持1 212.97支持2 212.63ロ&#1254