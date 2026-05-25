東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.67高値9.70安値9.64 9.76ハイブレイク 9.73抵抗2 9.70抵抗1 9.67ピボット 9.64支持1 9.61支持2 9.58ローブレイク シンガポールドル円 終値124.39高値124.48安値124.26 124.71ハイブレイク 124.60抵抗2 124.49抵抗1 124.38ピボット 124.27支持1 124.16支持2 124.05ローブレイ