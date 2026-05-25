東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7127高値0.7156安値0.7117 0.7189ハイブレイク 0.7172抵抗2 0.7150抵抗1 0.7133ピボット 0.7111支持1 0.7094支持2 0.7072ローブレイク キーウィドル 終値0.5849高値0.5881安値0.5845 0.5908ハイブレイク 0.5894抵抗2 0.5872抵抗1 0.5858ピボット 0.5836支持1 0.5822