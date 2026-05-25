中東情勢の悪化後に、日本向けの大型原油タンカーとして初めてホルムズ海峡を通過した「出光丸」がけさ伊勢湾内に入りました。【映像】初めてホルムズ海峡を通過した「出光丸」出光興産によりますと、子会社が運航管理する「出光丸」は、サウジアラビア産の原油およそ200万バレルを積んでいて、日本人3人が乗っています。中東情勢の悪化を受けてホルムズ海峡では封鎖状態が続き、多くの船舶が湾内にとどまっていました。この