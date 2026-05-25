＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】雷親方がたまらず“ニッコリ”笑顔を浮かべた瞬間目の前で繰り広げられた弟子の“大逆転劇”に思わず親方がニッコリ。カメラが捉えた隠しきれない“素敵な笑顔”にファンがほっこりする一幕があった。ついに大相撲夏場所も千秋楽を迎えたが、まだ観客もまばらな午前中の取組でそれは起こった。序ノ口六枚目・雷新（雷）と序二段九十九枚目・朝河隅（高砂）の一番