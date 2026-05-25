サッカーＷＥリーグ・ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮに所属する仲田歩夢（３２）がオフに入り、髪型を変えた姿などを公開した。「一旦！オフシーズンに入るので、、髪型かえたりネイルかえたりしました思った通りの仕上がりで大満足すぎるエクステこんなに馴染むの本当にすごい！」とレイヤーの入ったセミロングヘアになった姿などを投稿した。コメント欄などでは「きゃわいいっす」、「反則級の可愛さですね」、「モ