・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４６６．２６（＋２２．７９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４８８８．５６（＋２８１．７９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１１５．７５（＋２９．７５） ・ロシア・ＲＴＳ １１６１．２０（－２４．７１） 出所：MINKABU PRESS