・ＮＹダウ５０５７９．７０（＋２９４．０４） 高値５０８３０．２４ 安値５０４３４．６５ ・Ｓ＆Ｐ５００７４７３．４７（＋２７．７５） ・ナスダック総合指数２６３４３．９７（＋５０．８７） 出所：MINKABU PRESS