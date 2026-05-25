２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９４．０４ドル高の５万０５７９．７０ドルと３日続伸。連日で最高値を更新した。米国とイランの終戦交渉が進展するとの期待感が全体相場を支援した。 メルク＜MRK＞が買われ、デル・テクノロジーズ＜DELL＞やエスティ・ローダー＜EL＞が急伸。ＨＰ＜HPQ＞やアイマックス＜IMAX＞が大場高となった。一方、ビザ＜V＞やマクドナルド＜MCD＞が冴えない展開だった