開催：2026.5.25 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 2 - 5 [アスレチックス] MLBの試合が25日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとアスレチックスが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するアスレチックスの先発投手はルイス・メディーナで試合は開始した。 1回表、1番 カルロス・コルテス 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 SD 0-1 ATH 2回