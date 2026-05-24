日韓共同開発コスメブランド「バイユア（ByUR）」が、新作シートマスク「リペアショットマスク」（3種、1枚 275円、4枚 1100円）を7月16日に発売する。【画像をもっと見る】バイユア 広報の亀山彩菜氏は「日韓の美容習慣には、シートマスクの捉え方に大きな違いがある」と分析。日本では大容量のボックスタイプによる「毎日使い」が定着しているが、韓国では週に1〜2回程度のシートマスクと美容クリニックでの施術を組み合わた