本日5月25日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。「街行く人に一番お金を使っているモノを聞いてみた件」は、最近一番お金を使ったものについて様々な方々にインタビュー。免許の教習や美容整形、こだわりのファッションなどにお