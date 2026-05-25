連合が組合員を対象に実施したアンケートで支持する政党を聞いたところ、中道改革連合が４位に沈んだ。中道改革は首位の国民民主党、２位の自民党などに大差をつけられており、連合の後ろ盾を期待する中道改革内には衝撃が走っている。アンケートは２月の衆院選での投票行動などを分析するため４月に行われ、約５万５０００人が回答した。２１日に速報値を公表した。首位の国民民主は２６・８％で、自民１５・５％、立憲民主党