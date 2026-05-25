「ジャイアンツ８−５ホワイトソックス」（２５日、サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は「２番・ＤＨ」で出場。４打数無安打２三振１四球で２戦連続無安打に終わった。初回の第１打席は空振り三振に倒れると、三回の第２打席は遊飛、五回の第３打席は四球を選び出塁。六回の第４打席は二ゴロ、九回の第５打席は空振り三振に倒れた。