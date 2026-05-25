ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打２四球だった。連続試合安打は９、連続試合打点は４で止まった。打率２割７分２厘。チームは５―１で逆転勝ちして２連勝で、先発した山本由伸投手（２７）は７回を７安打１失点で４勝目（４敗）を挙げた。初回先頭は右腕スプロートの制球が定まらずストレートの四球で出塁。二死後