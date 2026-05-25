子どもの将来を思うあまり、周囲と比べてしまうことはありませんか？ 今回ご紹介するのは、筆者の知人のお受験に熱心なママ友と、その子どもをめぐるエピソードです。親の思いとは裏腹に、子どもが選んだ“ある行動”が、周囲の見方を大きく変えることになりました。 お受験にこだわるママ友 幼稚園の頃から、あるママ友はお受験に強いこだわりを持っていました。 「やっぱり私立は違うわよ」 「将来をちゃんと考