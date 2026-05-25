桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演する映画『モブ子の恋』より、最終予告が解禁された。【動画】恋の断片を映した『モブ子の恋』最終予告本作は、田村茜による同名漫画を実写映画化したラブストーリー。人見知りで控えめな性格の女子大生“モブ子”こと田中信子を桜田ひより、信子が初めて恋心を寄せるアルバイト先の大学生・入江博基を木戸大聖が演じる。常に周囲から一歩引いて生きてきた田中信子（桜田）。彼女にとって世