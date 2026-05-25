ガールズグループのスパイス・ガールズが、デビュー曲「ワナビー」の発売から30周年を迎える今年に向けた記念企画について、依然として検討を続けていることが分かった。 【写真】来日時のヴィクトリア扇子に筆で書き入れた文字とは ファンの間ではステージ復帰への期待が高まっていたが、ツアーの噂は否定されている。 しかし、メラニー・Ｃによると、グループ