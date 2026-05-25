24日、英国ロンドンのサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行われたイングランド2部プレーオフ決勝。後半終盤、日本人選手の平河悠が送った鋭いパスが決勝ゴールにつながった。この1点でハル・シティはミドルズブラを1−0で下し、10年ぶりに夢の舞台である1部リーグ（EPL）復帰を決めた。この試合は、勝利した瞬間、翌シーズンの放映権料や補助金など最低2億ポンド（約427億3200万円）という天文学的な報酬が伴うことから、「