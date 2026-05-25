トランプ米大統領が24日（現地時間）、イランと終戦交渉を進めている米国代表団に対し「急いで合意しないよう指示した」と明らかにした。トランプ大統領はこの日、SNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で「（イランとの）交渉は秩序正しく建設的な方法で進められている」とし、このように伝えた。合意を急がない理由については「時間は我々の味方だ」と主張した。続いて「（米国のイランに対する）海上封鎖は、合意に達し、認証