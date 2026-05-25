◇ナ・リーグドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手（27）が24日（日本時間25日）のブルワーズ戦に先発登板し、7回7安打1失点の粘投を見せ、4勝目を挙げた。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）は投球内容を称賛した。山本は5回以外は毎回走者を背負いながらも、ストライク先行の投球で試合をつくった。決め球が決まらず3奪三振と少なかったが、内野ゴロアウ