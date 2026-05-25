ウェスティンホテル横浜は、盆栽を使用して日本庭園を表現した「抹茶ガーデン・デザートビュッフェ」を5月11日から6月30日までの平日限定で開催する。直径約1メートルのシグネチャーボウルは、中央に再生アート「ドライ盆栽」を、周りに抹茶デザートを配置することで日本庭園を表現した。デザートは抹茶ガナッシュ、ミルクチョコレートのポップ、てんとう虫をモチーフにした抹茶ショコラとベイクドドーナツ、抹茶とマンゴーを組み