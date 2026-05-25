ショッピングセンター『アトレ上野』では、『上野の森美術館』で開催される「大ゴッホ展夜のカフェテラス」とのコラボレーションを実施する。6月1日から始まるタイアップはどのようなものなのか。アトレ上野×上野の森美術館ゴッホの世界を堪能する6月1日〜大ゴッホ展夜のカフェテラス画家、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853〜1890）の名品を集めた巡回展「大ゴッホ展夜のカフェテラス」。東京・上野公園の『上野の森