サラリーマンでありながらサンダンス映画祭で日本人初のグランプリを受賞した映画監督／脚本家の長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』から、抜粋・再構成し、作品づくりの根幹に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）感情を起点に世の中を見る「この作品をつくろう」と決めるのは、自分の心が動いたときです。サンダンス映画祭でグランプリを受賞した『そう