阪神電気鉄道は、2026年5月31日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開催する「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026」において、アニメ『響け！ユーフォニアム』とのコラボ企画「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム」を実施する。「甲子園ブラスバンドフェスティバル2026 × 最終楽章 響け！ユーフォニアム」ノベルティ、コラボグッズ高校生たちが甲子園に全力の演奏を響かせる「甲子園ブラ