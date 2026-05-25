イランメディアは、ホルムズ海峡封鎖の解除や核問題の交渉期間など、アメリカとの戦闘終結に向け両国が調整している覚書の内容を報じました。【映像】イランメディア「覚書」の内容報道革命防衛隊に近いタスニム通信などは24日、アメリカとの間で調整している覚書の中身を伝えました。両国が合意に達した場合、ホルムズ海峡の封鎖を30日以内に解除するとしています。また、イランの核問題を協議するための60日間の交渉期間が