アメリカのトランプ大統領は24日、最終段階にあるとしていたイランとの戦闘終結に向けた協議について、合意を急がないよう指示したことを明らかにしました。トランプ大統領は24日、SNSでイランとの戦闘終結に向けた協議について、「交渉は秩序正しく建設的に進んでいて、交渉団に合意を急ぐべきでないと伝えた」と明らかにしました。また、合意が成立するまで、アメリカ軍によるホルムズ海峡の“逆封鎖”を続ける方針も示しました