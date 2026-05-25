大人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」でジョン・スノウ役を演じたキット・ハリントンが、頓挫したジョンのスピンオフ企画について改めて言及した。英が伝えている。 ジョン・スノウの単独スピンオフ企画は2022年に報じられ、ハリントンの続投も伝えられていた。しかし2024年には企画が頓挫し、ハリントンは「いずれ再開する日が来るかもしれないが、今のところはない」といた。 このたび米Motor City Comic C