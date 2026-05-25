ニコラス・ケイジ主演のホラー映画『ロングレッグス』（2024）の新作映画について、ケイジ自身が続投への熱意を明かした。 『ロングレッグス』は、マイカ・モンロー演じるFBI捜査官リー・ハーカーが、不可解な連続一家殺害事件を追ううちに、ケイジ演じる連続殺人鬼“ロングレッグス”へと迫っていくホラー／スリラー作品。「この10年で一番怖い」「『羊たちの沈黙』以来の殺人鬼映画