Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でデヴィッド・ハーバーが演じたジム・ホッパー役は、当初別の俳優が第一候補に挙がっていたという。クリエイターのマット＆ロス・ダファー兄弟が、キャスティングの裏側を米ポッドキャスト番組「」で明かした。 司会のジョシュ・ホロウィッツは、ハーバー本人からダファー兄弟への質問を収めた動画を紹介