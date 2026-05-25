チームあかりがついに“禁断のSNS戦略”へ乗り出す――。きょう25日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)では、茉莉(黒木華)が、あかり(野呂佳代)の知名度アップを狙い、暴露系YouTuber・白樺透(渡邊圭祐)に協力を依頼。渡邊は「透がどう政治に絡んでいくのか、楽しみにしていてください」とコメントしている。渡邊圭祐○“チームあかり”が本格始動前週放送された第5話では、“チームあかり