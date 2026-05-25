「しっかり寝たはずなのに疲れが抜けない」「朝からもうぐったりしている」――そんな状態になっていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』(新井直之／あさ出版)では、世界の超富裕層に仕えてきた執事の視点から、“成果を出す人”ほど「朝のスタート」を重視していると語られています。今回は、仕事のパフォーマンスや心の余裕を左右する“朝時間”の使い方について紹介します。○一日のパフォーマンスを左