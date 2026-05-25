■非中国製品の調達を義務付けたいEU欧州連合（EU）は過剰規制の“権化”とも言える存在だ。そのEUが域内企業に新たな規制を設けようとしていると、英フィナンシャルタイムズ紙が5月13日付の記事で報じている。つまりEUは、域内企業に対して、重要な製品を調達する場合、3社以上のサプライヤーから納入を受けるように義務付けることを検討しているという。写真＝AFP／時事通信フォト2026年5月20日、フランス北東部ストラスブールの