ガールズグループJEWELRYの元メンバーだったソ・イニョンが、大胆なファッションを披露した。5月21日、YouTubeチャンネル『改過自新 ソ・イニョン』には、「USLAに行って買い物しまくって、思い切り楽しむソ・イニョンのアメリカVlog初公開」というタイトルの映像がアップされた。【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョンこの日、LAを訪れたソ・イニョンは、「みんながあまりにも“韓国のカーディ・B”って言うから、ア