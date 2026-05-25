女性からかわいく甘えられると、ついついデレッとしてしまうのが男というもの。とはいえ、気恥ずかしくて、なかなか大胆になれない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「試す価値あり！シャイな女子でも実践可能な『甘え方』」をご紹介します。【１】突然タメ口になるなど、LINEやメールではいきなり距離を詰める「照れて言えないこともLINEなら伝えられます」（10代女