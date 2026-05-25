テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）が２５日に放送され、レギュラーコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が欠席した。司会の羽鳥アナウンサーが冒頭で「玉川さんですが、ちょっと遅めの冬休みです。今週１週間お休みでございます」と紹介。するとコメンテーターの俳優・石原良純が「ええええ！？遅めの冬休み！？」と目を見開いた。これに羽鳥アナは「えーと、まあお正月休みです