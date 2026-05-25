シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、2026年6月限定の新作「レモンケーキシュー」が登場♡世代を超えて愛されるレトロスイーツ“レモンケーキ”を、シュークリームとして新たに表現した注目商品です。瀬戸内レモンのやさしい香りと、ふかふか食感の特製シュー生地、まろやかな甘みのレモンカスタードクリームが重なり合う、どこか懐かしくも