「中日３−５広島」（２４日、東京ドーム）シチュエーションと心理状況、技術の全てがかみ合った。３点を追う六回１死、カウント２−１。バッティングカウントを迎えて広島・菊池涼介内野手は「思い切って行っていいかな」と決心した。自らに課す“制約”を取っ払って描いた放物線。反撃ののろしを上げることになった２号２ランを「（打席内での）割り切りが良かった」と振り返った。捉えたのは相手先発・高橋宏が投じた１５