武雄競輪場の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」は24日、全日程を終えた。最終日10R。ワンダーステージは地元の山田庸平（38＝佐賀）が1着。清水裕友の先行に乗り、早めにタテに踏んで抜け出した。「予想と違う並びと展開になって、誰も来ないから早めに先行態勢に入ってくれた。状態的には連日そんなに悪くなかったが、まだまだ経験がない。初日はレースをミス。脚はそんなに上がらないし、そういうところをしっか