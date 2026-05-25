■MLBジャイアンツ8ー5ホワイトソックス（日本時間25日、オラクル・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのジャイアンツ戦に“2番・DH”で先発出場、4打数無安打1四球。5回、村上の四球を起点に4対4の同点に追いついたが、その裏、勝ち越しの満塁ホームランを浴びるなど投手陣が粘れずに連敗となった。2カード連続負け越しで勝率は5割に戻ってしまった。このジャイアンツ戦に入り、メジャー初の死球、前日24日は3試