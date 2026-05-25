“ちょうどいいサイズ”に両側パワースライドドアを標準装備国内では、スライドドアを備えた背の高いコンパクトカーが高い人気を集めています。日本自動車販売協会連合会が公表した2026年4月の「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング、軽自動車を除く）」によると、トヨタ「ルーミー」は販売台数1万2192台で2位、スズキ「ソリオ」は4634台で14位にランクインしました。そうした中、2016年11月に発売されたスバル「