NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月26日放送の第42話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が緊急手術の手術介助に入る。 参考：『風、薫る』見上愛にハマった人は必見『光る君へ』『国宝』などで見せた“別人級”の魅力 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが千佳子（仲間由紀恵）から思わぬ言葉をかけられた