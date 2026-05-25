＜ソウダル・オープン最終日◇24日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間10位タイから出た金子駆大は、ベストリザルトとなる首位と2打差の2位タイに入った。序盤は2つのボギーが先行したものの、5番からの連続バーディで取り返すと、10番から再び連続バーディ。さらに17番でもスコ