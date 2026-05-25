＜ヴィジット・ノックスビルオープン最終日◇24日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。【写真】石川遼が続ける“竹ぼうき素振り”独特すぎる練習法とは首位と6打差の8位から出た石川遼は、3バーディ・1ボギーの「69」をマーク。ただ、上位はさらに伸ばす展開となりトータル17アンダーの15位タイで競技を終えた。15位タイから出た杉浦悠太は2