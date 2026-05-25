「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が待望のプロ初本塁打を放った。五回２死一塁で右中間へ１号２ラン。巨人・竹丸との「ドラ１対決」を制し、宿敵相手の同一カード３連勝に導いた。チームは立石のデビューから５連勝で貯金を最多１１とし、首位に再浮上した。２６日からは交流戦に突入。新庄監督率いる日本ハムにも黄金ルーキーの輝きを見せつける。◇◇